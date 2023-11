Seniorin bemerkt Betrug - Zwei Verdächtige in U-Haft

Eine 83-jährige Seniorin hat einen versuchten Falschgeldbetrug bemerkt und die Verdächtigen durch die Polizei festnehmen lassen. Zwei Verdächtige sind derzeit in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Die Seniorin hatte nach den Angaben in einer Zeitung eine Anzeige zum Verkauf ihres Grundstücks in München geschaltet. Ein Unbekannter rief demnach bei ihr an und täuschte Kaufinteresse vor. Er behauptete, er wolle die Summe bar bezahlen und bat die Dame, einen Teil seiner Geldscheine für ihn zu wechseln. Die 83-Jährige bekam jedoch Zweifel und rief die Polizei.

Zum Schein ging sie demnach auf das Angebot des Mannes ein und vereinbarte eine Geldübergabe. Bei der Übergabe nahm die Polizei eine 22-Jährige sowie einen 26-Jährigen fest. Die 22-Jährige trug eine größere Summe gefälschtes Geld mit sich, der 26-Jährige begleitete die Frau.