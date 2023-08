Transfers in der Größenordnung von 100 Millionen Euro sollen beim FC Bayern München eine Ausnahme bleiben. "Ich würde nicht sagen wollen, dass 100 Millionen the new normal sind. Das ist für uns schon ein enormer Betrag", sagte der Münchner Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen im Rahmen von Harry Kanes offizieller Vorstellung am Sonntag. "Wie sie wissen, ist die DNA unseres Clubs immer gewesen, dass wir natürlich groß investieren, wenn wir von etwas überzeugt sind. Aber nur in einem Maße, wie wir es glauben, uns leisten zu können", sagte der frühere Finanzchef und befand: "Ich glaube, ich kann es ganz gut einschätzen, dass das ein angemessener Betrag war, den wir ausgegeben haben, für das, von dem wir sportlich überzeugt sind.".