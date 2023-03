Die unglückliche Kommunikation rund um die Trennung des FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit den Verhandlungen mit Nachfolger Thomas Tuchel erklärt. "Wir mussten die Zusage abwarten", sagte der 46-Jährige am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". "Der Erste, den wir angerufen haben, war Julian Nagelsmann." Es ginge "nicht anders". Der FC Bayern habe "sich fair verhalten, so fair, wie man in diesem Geschäft sein kann".

Die unglückliche Kommunikation rund um die Trennung des FC Bayern von Trainer Julian Nagelsmann hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit den Verhandlungen mit Nachfolger Thomas Tuchel erklärt. "Wir mussten die Zusage abwarten", sagte der 46-Jährige am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". "Der Erste, den wir angerufen haben, war Julian Nagelsmann." Es ginge "nicht anders". Der FC Bayern habe "sich fair verhalten, so fair, wie man in diesem Geschäft sein kann".

Die Münchner hatten die Trennung von Nagelsmann und die Verpflichtung von Tuchel am Freitag offiziell bekannt gegeben - zu lesen war in den Medien davon aber schon am Donnerstagabend. Dem Vernehmen nach wurde Nagelsmann von den Berichten überrascht. Salihamidzic sagte, am Donnerstagabend sei mit Nagelsmann das entscheidende Gespräch am Freitag vereinbart worden, eine Trennung habe er nicht am Telefon verkünden wollen.

