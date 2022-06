Ehrenpräsident Uli Hoeneß erwartet beim FC Bayern München interessante Neuverpflichtungen und einen Verbleib des abwanderungswilligen Weltfußballers Robert Lewandowski. «Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben - mit Robert Lewandowski», sagte der 70-Jährige am Montag dem TV-Sender Sport1.