Schauspieler Ferdinand Hofer (30) kann sich vorstellen, seine "Tatort"-Rolle Kalli auch dann weiterhin zu spielen, wenn die Chefs einmal in den Ruhestand gehen sollten. "Natürlich wäre es schade, wenn die beiden weg sind, aber das wäre nicht der ausschlaggebende Faktor für mich zu sagen, dass ich keine Freude mehr an der Figur habe. Das wäre nur der Fall, wenn ich sehen würde, dass es für Kalli nichts mehr zu spielen gibt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München.