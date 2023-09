Auf dem Oktoberfest in München werden in diesem Jahr nach Angaben der Stadt erstmals vier Wasserspender aufgestellt. Dort können sich Gäste kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, wurden die Zapfstellen auf dem Wiesn-Gelände bereits montiert. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) habe dort nun selbst probeweise Wasser abgefüllt. Das Oktoberfest dauert vom 16. September bis 3. Oktober.