Ein Mann hat in einer Arbeiterunterkunft in Niederbayern mehrere Männer mit einer Machete angegriffen. Dabei sei ein Mitbewohner des 40-Jährigen an Schulter und Brust leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dem Angriff am Sonntag sei ein Streit unter mehreren Bewohnern der Unterkunft in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) vorausgegangen. Ein 22-Jähriger soll dem Mann dabei die Machete gereicht haben.