Ein mutmaßlicher Mörder aus Tschechien wurde nahe der Grenze in Niederbayern von der Polizei festgenommen. Der 50-Jährige sei international gesucht worden, weil er Ende Januar seinen 71-jährigen Vater ermordet haben soll, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann aus einer Gemeinde nahe Brünn (Brno) war am Mittwoch zu Fuß auf der B12 bei Hinterschmiding (Landkreis Freyung-Grafenau) unterwegs. Er fiel den Grenzpolizisten auf, weil er "durchnässt und derangiert" aussah.