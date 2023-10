Ein Schwarzfahrer hat im Landkreis Starnberg eine Zugführerin bespuckt und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 55 Jahre alte Frau wurde wegen Knochenbrüchen im Gesicht in einer Klinik operiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Eine Zugbegleiterin hatte den Mann demnach am Mittwoch bei Tutzing (Landkreis Starnberg) kontrolliert. Der habe dabei keine Fahrkarte zeigen können. Stattdessen habe er die Frau beleidigt, die wiederum die Lokführerin informierte.