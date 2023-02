Bei einem Wohnhausbrand in Irsee im Landkreis Ostallgäu ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der 77 Jahre alte Bewohner konnte am Freitag nur noch tot aus dem Haus geborgen worden, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Die Feuerwehr war am Freitagabend zu dem Brand im Erdgeschoss des großen Einfamilienhauses gerufen worden. Die rund 90 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses verhindern. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Brandursache war zunächst unklar.