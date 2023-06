Bei einem Dachstuhlbrand in Landshut sind elf Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, verursachte das Feuer am Donnerstagnachmittag einen Schaden von rund 100.000 Euro. Nach Angaben der Polizei war das Feuer wahrscheinlich wegen Bauarbeiten am Dach ausgebrochen. Bei dem Brand erlitten laut dem Sprecher sowohl Arbeiter als auch Hausbewohner Rauchgasvergiftungen. Der Rettungsdienst brachte die elf Verletzten in eine Klinik.