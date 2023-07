Die Lagerhalle eines Landwirts ist am späten Sonntagabend in Langerringen (Landkreis Augsburg) ausgebrannt. Die Brandursache war vermutlich eine defekte Photovoltaik-Anlage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. In der Halle befanden sich weder Menschen noch Tiere. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen lassen.