Bei einem Großbrand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im Landkreis Rottal-Inn ist hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstagabend jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. In der Halle im Ort Arnstorf-Falkerding waren landwirtschaftliche Maschinen und Futtermittel gelagert. Das Gebäude brannte komplett nieder. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.