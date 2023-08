Ein Brand in einem Reifenlager einer Recyclingfirma hat in Tschechien einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag auf dem Firmengelände in Borovany bei Budweis (Ceske Budejovice) aus, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Der Großbrand konnte erst nach rund sieben Stunden unter Kontrolle gebracht werden.