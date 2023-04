Beim Brand eines Einfamilienhauses im niederbayerischen Straubing ist ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach das Feuer am Montagabend an einem Ofen im Erdgeschoss des Hauses aus. Der 85-jährige Bewohner erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen und konnte das Haus selbst verlassen. An dem Gebäude entstand laut Polizei ein Totalschaden, das Haus sei aktuell nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie genau es zu dem Brand kam, war laut dem Sprecher zunächst unklar.