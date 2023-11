Ein betrunkener Radfahrer ist in Oberbayern gestürzt und von der Feuerwehr gerettet worden. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war einem aufgrund von Bauarbeiten abgestellten Bagger ausgewichen und hatte anschließend die Kontrolle über sein Rad verloren. Danach sei er in der Nähe von Pförring einen Abhang etwa vier bis fünf Meter hinabgestürzt. Wegen des rutschigen Untergrunds konnte sich der Radfahrer am Donnerstagabend nicht alleine befreien. Stattdessen habe er einen Verwandten verständigt. Dieser habe dann den Notruf gewählt. Die Polizei fand den Mann schließlich, die Feuerwehr rettete ihn. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten leiteten gegen den Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.