Bei einem Großbrand in Hof hat am Montagabend ein Gebäudekomplex in der Innenstadt in Flammen gestanden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, wie die Polizei mitteilte. "Der Rettungsdienst kümmerte sich um fünf leicht verletzte Personen, die teilweise mit Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten", hieß es. Noch am Abend konnte die Feuerwehr der Polizei zufolge den Brand löschen.