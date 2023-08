Ein Neunjähriger ist beim Radfahren in München mit einem Fuß in den Speichen seines Vorderrades stecken geblieben und umgekippt. Eine Nachbarin bemerkte den Unfall am Montagabend und rief den Rettungsdienst, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Der Bub war barfuß unterwegs gewesen. Während der Notarzt dem Kind ein Schmerzmittel gab, zwickten die Feuerwehrleute mit einem Bolzenschneider mehrere Speichen aus dem Rad und befreiten so den Fuß. Der Neunjährige, dessen Mutter nach dem Unfall hinzugekommen sei, sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.