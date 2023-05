Ein Fleischstück als Futter hat ein Storchenküken in Mittelfranken in Lebensgefahr gebracht - doch dank des Internets und der Feuerwehr hat das Tier überlebt. Der Storchenvater habe das Küken in Höchstadt an der Aisch mit einem Stück Fleisch gefüttert, das viel zu groß für den Schlund des Nachwuchses gewesen sei, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Das Fleischstück, das einer Schlange ähnelte, blieb im Hals des jungen Storchs stecken, er drohte zu ersticken. Zunächst hatten die "Nürnberger Nachrichten" berichtet.