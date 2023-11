Wegen eines Brands am Saunaofen ist am Montag ein Hotel im Allgäu geräumt worden. Das Feuer sei etwa eine Stunde nach Betriebsstart der Sauna in dem Gebäude in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Brand sei gegen Mittag aber schon wieder gelöscht gewesen. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.