Bei dem Brand eines Schuppens in einem Hinterhof in München ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, evakuierten die Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben nach niemand.