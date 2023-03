Nach dem Brand in einer Sozialeinrichtung in Würzburg ist eine Frau tot in einem Zimmer gefunden worden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sei im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss, und das Feuer drohte auf das zweite Obergeschoss überzugreifen, wie es in einer Mitteilung der Integrierten Leitstelle heißt.