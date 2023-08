Zwei Verletzte bei Brand einer Lagerhalle in Schwaben

Feuerwehreinsatz Zwei Verletzte bei Brand einer Lagerhalle in Schwaben

Im schwäbischen Durach bei Kempten ist in der Nacht zu Dienstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in Behandlung, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Aufgrund der Rauchentwicklung riet die Polizei, in der Gegend um den Brand Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagvormittag zunächst noch an. Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem Brand aus.

Der Brand verursachte den Angaben nach eine so große Hitze, dass die Wohnhäuser der umliegenden Straßen in der Nacht zeitweise geräumt wurden. Die Anwohner seien untergebracht und betreut worden, hieß es. Am frühen Morgen konnte ein Großteil der Menschen wieder in ihre Häuser zurück.

Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung der Polizei im Millionenbereich. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei