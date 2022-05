Sechs Bewohner eines Hauses für betreutes Wohnen in München sind bei einem Brand verletzt worden. Eine Matratze in einer Wohnung habe Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Mehr als 20 Menschen wurden von Feuerwehr und Pflegepersonal am Samstag evakuiert. Die Bewohnerin der Wohnung kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf weitere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls in der Klinik versorgt. Die Brandursache im Wohnheim ist noch unklar, ebenso wie der entstandene Sachschaden.