Ein großes Waldstück westlich von Aschaffenburg ist am Donnerstag in Brand geraten. Laut Polizei stand am Nachmittag an der bayerisch-hessischen Landesgrenze zwischen Stockstadt und Babenhausen Waldboden auf einer Fläche von der Größe zweier Fußballfelder in Flammen. Wegen der hohen Temperaturen, der Trockenheit und des Windes habe sich der Brand schnell auf rund 25.000 Quadratmeter - also rund drei Fußballfelder - ausgebreitet, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am späteren Abend mit.