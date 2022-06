Nach einem Eierwurf auf Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Oberbayern ermittelt die Polizei gegen einen 44-Jährigen. Die beiden Eier verfehlten den Politiker während einer Rede auf einem Feuerwehrfest in Taching am See, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. In dem Festzelt im Gemeindeteil Tengling seien am Donnerstag etwa 1500 Menschen gewesen. Unmutsäußerungen habe es während Söders Auftritt von einem Tisch gegeben.