Der Regisseur Michael Verhoeven ("Die Weiße Rose", "Das schreckliche Mädchen") glaubt auch in schwierigen Zeiten an die menschliche Vernunft. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er auf die Frage, was ihn trotz vieler Krisen in der Welt zuversichtlich stimme: "Ich habe mich dafür entschieden, zuversichtlich zu sein. Deshalb glaube ich an die menschliche Vernunft, an ihren Überlebenswillen und ihre Kreativität." Verhoeven hat sich mit gesellschaftskritischen und politischen Filmen international einen Namen gemacht. Am Donnerstag (13. Juli) wird er 85 Jahre alt.

Der Regisseur Michael Verhoeven ("Die Weiße Rose", "Das schreckliche Mädchen") glaubt auch in schwierigen Zeiten an die menschliche Vernunft. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er auf die Frage, was ihn trotz vieler Krisen in der Welt zuversichtlich stimme: "Ich habe mich dafür entschieden, zuversichtlich zu sein. Deshalb glaube ich an die menschliche Vernunft, an ihren Überlebenswillen und ihre Kreativität." Verhoeven hat sich mit gesellschaftskritischen und politischen Filmen international einen Namen gemacht. Am Donnerstag (13. Juli) wird er 85 Jahre alt.

Seinen Geburtstag will der gebürtige Berliner gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Senta Berger, und seiner Familie feiern. "Meine Karriere und mein Leben sind eng verbunden - und beschreiben dennoch zwei sehr verschiedene, unvergleichbare Wege. Ich freue mich, dass mir einige Arbeiten geglückt sind und dass sie sogar manches bewirken konnten", sagte er rückblickend. Und: "Ich freue mich an der Senta und an der Familie, die sie zusammen hält."

Verhoeven und Berger leben nahe München. Das Paar hat zwei Söhne, die ebenfalls in der Filmbranche erfolgreich sind.