In der Komödie "Männer" von Doris Dörrie begeisterten Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht 1985 mehr als sechs Millionen Kinozuschauer. Nun soll es eine Neuauflage geben. "Tatsächlich wird daran gearbeitet. Aber in Form einer Serie", sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich seines 70. Geburtstages am 10. April. Auch mit Ochsenknecht? "Wenn der Uwe mitmacht, mache ich auch mit. Das ist so gedacht."

In der knapp 40 Jahre alten Komödie kommt Lauterbach in der Rolle des Julius dahinter, dass seine Ehefrau Paula eine Affäre hat, mit Stefan. Julius ist entsetzt und will seinen Kontrahenten ausspionieren, um sich an ihm rächen zu kennen. Kurzerhand beschließt er, in Stefans Wohngemeinschaft einzuziehen - und steht bald vor einem unerwarteten Problem.

