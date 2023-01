Für den Schauspieler Moritz Bleibtreu ist in einer Liebesbeziehung eine Sache ganz wichtig: "Geben. Immer erstmal Geben, auch wenn man jetzt einen Streit hat." Diesen Tipp gab der Schauspieler am roten Teppich vor der Premiere des Films "Caveman" am Montagabend in München. Und auch seine Kollegin Laura Tonke hatte einen Ratschlag parat: "Den anderen so sein lassen, wie er ist."

Für den Schauspieler Moritz Bleibtreu ist in einer Liebesbeziehung eine Sache ganz wichtig: "Geben. Immer erstmal Geben, auch wenn man jetzt einen Streit hat." Diesen Tipp gab der Schauspieler am roten Teppich vor der Premiere des Films "Caveman" am Montagabend in München. Und auch seine Kollegin Laura Tonke hatte einen Ratschlag parat: "Den anderen so sein lassen, wie er ist."

In der Komödie "Caveman", die ab Donnerstag in den Kinos läuft, spielen Bleibtreu und Tonke in den Hauptrollen ein Ehepaar. Auf die Frage, was die beiden privat in ihren Beziehungen auf die Palme bringe, zeigten sie sich einig: Da müsse schon viel passieren. "Ich bin gar nicht mehr so leicht reizbar", sagte Moritz Bleibtreu.