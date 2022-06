Das Filmfestival im tschechischen Karlsbad zeigt in diesem Jahr wieder zahlreiche Welt-, Europa- und internationale Premieren. Im Hauptwettbewerb konkurrieren 33 Filme um den Hauptpreis, den sogenannten Kristallglobus, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Die 56. Auflage des traditionsreichen Festivals in der westböhmischen Bäderstadt beginnt am 1. und endet am 9. Juli.