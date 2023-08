Die vom Bundeskabinett geplanten Kürzungen bei Fördermitteln für den ländlichen Raum werden von sieben Bundesländern kategorisch abgelehnt. "Die Länder sehen mit den geplanten Kürzungen seitens des Bundes die verfassungsrechtlichen Grundfesten der GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) erschüttert", heißt es in einem Schreiben der Agrarminister von Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor.