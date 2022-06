Die Genossenschaftsbanken und Sparkassen in Bayern sehen Chancen für ein Ende der Negativzinsen für Privatanleger mit hohen Geldanlagen. «Sollte die EZB in diesem Jahr auch die Verwahrentgelte, die sie von den Banken verlangt, senken, dürften auch die Verwahrentgelte für die wenigen betroffenen Kundinnen und Kunden an Bedeutung verlieren», sagte der Chef des Genossenschaftsverbandes Bayern, Gregor Scheller der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte eine moderate Zinsanhebung für Juli angekündigt.