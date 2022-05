Die bayerischen Kommunen stehen nach einer Studie der staatlichen Förderbank KfW im bundesweiten Vergleich gut da. Die Steuereinnahmen seien im vergangenen Jahr stärker gestiegen und die Verschuldung sei weit geringer als im Bundesdurchschnitt. 48 Prozent der befragten Kämmerer in Deutschland bewerteten ihre Finanzlage Ende 2021 als negativ, 21 Prozent als positiv, teilte die KfW am Montag in Frankfurt am Main mit. Kräftig gestiegen seien die Gewerbesteuern vor allem in strukturstarken Regionen.