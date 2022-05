Trotz aller Krisen kann sich der Fiskus in Bayern in den nächsten Jahren wieder auf deutlich steigende Steuereinnahmen freuen: Die Mai-Prognose sagt für 2022 ein dickes Plus von 1,9 Milliarden Euro voraus. Für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich für den Freistaat sogar jährlich je mehr als zwei Milliarden Euro Steuermehreinnahmen im Vergleich zur Schätzung vom November 2021.