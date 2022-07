Rund 95 Prozent der bayerischen Kommunen haben für die Digitalisierung ihrer Schulen Anträge auf Förderungen aus dem Digitalpakt von Bund und Ländern gestellt. «Die zur Verfügung stehenden Mittel von rund 700 Millionen Euro wurden vollständig beantragt. Das freut mich außerordentlich, denn das Geld des Digitalpakts kommt da an, wo es gebraucht wird: in der Bildung und Ausbildung der jungen Menschen», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Insgesamt lägen mehr als 3000 Anträge von 2417 schulischen und regionalen Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen vor.