In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten redet sich Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach Ansicht eines Kommunikationsexperten "um Kopf und Kragen". Aiwangers Aussagen vom Mittwoch, etwa dass in seiner Jugendzeit "das ein oder andere so oder so interpretiert werden" könne, seien verwunderlich, sagte Olaf Hoffjann, Professor für Strategische Kommunikation, dem "Fränkischen Tag" (Freitag).