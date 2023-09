Die CSU-Fraktion steht hinter der Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), seinen Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trotz aller Vorwürfe rund um ein altes antisemitisches Flugblatt im Amt zu belassen. Das sagte der parlamentarische Geschäftsführer Tobias Reiß am Donnerstag in einer Sondersitzung im Landtag in München. Söder habe eine Entscheidung mit Augenmaß und Haltung getroffen und sich dabei nicht von "Geschrei" der Opposition beeindrucken lassen. "Unser Ministerpräsident hat nicht taktiert, sondern er hat tatsächlich den Takt der Aufklärung vorgegeben."