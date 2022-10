Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist in Wiesenthau (Landkreis Forchheim) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am Montag das Auto eines 29-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt.