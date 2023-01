Im Landkreis Forchheim ist am Samstag an einem Bahnübergang ein Auto von einem Zug erfasst worden. Dabei wurde die 81 Jahre alte Autofahrerin verletzt, wie die Polizei in Ebermannstadt mitteilte. Der Unfall ereignete sich in Kirchenehrenbach an der Bahnstrecke zwischen Forchheim und Ebermannstadt. Der Bahnübergang ist nach Polizeiangaben nicht beschrankt.