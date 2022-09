Eine Mitarbeiterin eines Autohauses in Oberfranken ist von einer ehemaligen Kollegin niedergestochen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, betrat die Angreiferin am Mittwoch das Autohaus in Forchheim mit einem Messer und stach auf den Oberkörper der 20-Jährigen ein. Die Frau erlitt demnach schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestand aber nicht.