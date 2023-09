Mehrere Waffen sowie Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sind beim Abbruch einer Scheune in Pretzfeld (Landkreis Forchheim) gefunden worden. Zwei Gewehrgranaten, die nicht mehr transportiert werden konnten, seien nach dem Fund am Donnerstagabend zeitversetzt gesprengt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Mehrere andere Granaten wurden entschärft und sichergestellt. Etwa fünf bis sechs Kilogramm Munition sind zur Aufbewahrung in das Landratsamt Forchheim gebracht worden. Zudem wurden unbekannte Stoffe gefunden, die nun geprüft werden sollten.