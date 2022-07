Julian Nagelsmann vom FC Bayern München betrachtet das Finale der Fußball-EM der Frauen in England als Fan und drückt der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Daumen. "Grundsätzlich ist es bei jedem Fußballspiel, das ich anschaue, so, wenn irgendwas spezielles dabei ist, dann schneide ich mir nochmal Szenen hinterher raus und schaue es an", sagte Trainer Nagelsmann am Freitag, als er dazu befragt wurde.