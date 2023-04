Eine Woche nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag in einer allerdings lange zähen Partie mit 2:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten SV Meppen durch. Souveräner zeigte sich Titelverteidiger VfL Wolfsburg beim 8:0 (3:0) gegen Werder Bremen.