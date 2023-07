Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen hat mit großem Bedauern auf das verletzungsbedingte WM-Aus der Münchnerin Carolin Simon reagiert. "Wir sind alle geschockt, wir hatten auf eine weniger schwere Diagnose für Caro gehofft", wird der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern am Samstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die 30 Jahre alte Außenverteidigerin hatte sich tags zuvor in der Schlussphase des letzten Testspiels vor der WM-Nominierung gegen Sambia (2:3) das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen hat mit großem Bedauern auf das verletzungsbedingte WM-Aus der Münchnerin Carolin Simon reagiert. "Wir sind alle geschockt, wir hatten auf eine weniger schwere Diagnose für Caro gehofft", wird der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern am Samstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die 30 Jahre alte Außenverteidigerin hatte sich tags zuvor in der Schlussphase des letzten Testspiels vor der WM-Nominierung gegen Sambia (2:3) das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Nach Giulia Gwinn und Linda Dallmann ist Simon die dritte Bayern-Spielerin, die die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien (20. Juli bis 20. August) wegen einer Verletzung verpassen wird.

Das deutsche Team startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind am 30. Juli Kolumbien (11.30 Uhr MESZ/ARD) und zum Abschluss am 3. August Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF).

Spieltermine DFB-Frauen Sportliche Leitung DFB-Frauen Frauenfußball-Strategie des DFB DFB-Kader DFB-Frauen auf Twitter WM-Infos auf fifa.com Mitteilung FC Bayern