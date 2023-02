Ein Lastwagenfahrer ist bei Neufahrn (Landkreis Freising) in eine Leitplanke gefahren. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der 62-Jährige am frühen Montagmorgen wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und gegen die Leitplanke der B15 fuhr. Der Fahrer war zunächst bewusstlos und wurde in ein Krankenhaus gebracht.