Polizisten haben in einer Freisinger Wohnung zwei Anlagen zur Cannabiszucht, etwa 1,5 Kilogramm Marihuana und mehrere Waffen gefunden. Die Polizisten wurden in der Nacht auf Montag ursprünglich wegen einer lauten Feier zu der Wohnung eines 28-Jährigen gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieser habe deutlich nach Marihuana gerochen.

In der Wohnung entdeckten die Polizisten zwei Aufzuchtanlagen mit mehreren Cannabispflanzen. Auch mehrere Schreckschusspistolen mit Munition, ein Einhandmesser und mehr als 4000 Euro Bargeld wurden im Zimmer des Mannes gefunden.

Der 28-Jährige versuchte noch, unbemerkt eine Tasche vom Balkon der Wohnung zu werfen, diese verfing sich aber in einer Baumkrone. In der Tasche wurden mehrere Pakete mit rund 1,5 Kilogramm Marihuana gefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel festgenommen und ist inzwischen in einer Haftanstalt.