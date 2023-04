Ein junger Raser ist am frühen Karfreitag-Morgen auf der Autobahn 9 mit dem Auto gegen eine Betonschutzmauer geprallt. Danach habe sich der Wagen des 22-Jährigen mehrfach überschlagen, teilte die Polizei in Freising mit. Nach dem Unfall nahe der Anschlussstelle Eching habe sich das Trümmerfeld über 400 Meter erstreckt - ab dem Aufprall gegen die Betonschutzmauer bis zum Stillstand des Fahrzeugs. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Fahrer und eine weitere junge Mitfahrerin wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.