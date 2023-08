Bei einem Schwimmwettbewerb in Hof bei Salzburg in Österreich ist eine Deutsche am Samstag ums Leben gekommen. Die 58-Jährige aus dem Landkreis Berchtesgadener Land sei leblos im Wasser treibend gefunden worden. Trotz Reanimation sei sie gestorben, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit.