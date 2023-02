Wegen Personalnot muss das Bayreuther Stadtbad auf unbestimmte Zeit für die Öffentlichkeit schließen. Mehrere Mitarbeiter des Schwimmbades fallen langfristig aus, wie ein Sprecher der Stadtwerke Bayreuth am Mittwoch sagte. Daher sei es zurzeit nicht möglich, die Schichten für die Badeaufsicht durchgehend zu besetzen. Ab kommenden Montag dürfen nur noch Schulen, Vereine, Therapiegruppen und Anbieter von Schwimmkursen die Becken nutzen. Denn diese kümmern sich nach Angaben der Stadtwerke selbst um die Beckenaufsicht.

Das Personal in den anderen Bayreuther Bädern ist demnach ausgelastet, so dass man von dort niemanden abziehen könne. Wie der Sprecher sagte, suchen die Stadtwerke nun "mit Nachdruck" nach Aushilfen für die Aufsicht. Voraussetzungen hierfür seien ein gültiges Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie ein Erste-Hilfe-Kurs.

PM Stadtwerke Bayreuth