Wetterkapriolen sorgen für einen verspäteten Anpfiff, eine Unterbrechung und eine Verkürzung des letzten Bayern-Testspiels gegen Manchester City. Das Tor beim 0:1 in der Football-Hochburg Green Bay erzielt ein in der Bundesliga bestens bekannter Star.

Durch einen Treffer von Erling Haaland hat der FC Bayern München eine Woche vor dem Pflichtspielstart seinen letzten Test gegen Manchester City verloren. Der deutsche Meister unterlag am Samstag (Ortszeit) in Green Bay 0:1 (0:1). Ex-Dortmunder Haaland war bei seinem Debüt in der zwölften Minute für den von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten englischen Meister erfolgreich.